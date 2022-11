GKS Katowice - Cuprum Lubin ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK GieKSa nie dała szans drużynie z Lubina. Szybkie trzy sety

GKS przystąpił do tego spotkania z 9 punktamii (bilans: 4 wygrane, 4 porażki) w roli faworyta nie tylko ze względu atut swojego parkietu. Cuprum zajmowało przedostatnie miejsce (bilans 2 do 5) - 5 punktów.

Set błędów dla GieKSy

Początek I seta była wyrównany - Cuprum raz prowadziło dwoma punktami 11:9, a GKS odrobił stratę - 12:11. Gdy GieKSa objęła prowadzenie 16:14, to trener gości Paweł Rusek poprosił o czas. Mecz opierał się głównie na błędach z obu stron, ale to katowiczanie w końcówce zagrali dokładniej, dzięki czemu wypracowali bezpieczną przewagę 20:15. Ostatnią piłkę gospodarze zdobyli dzięki blokowi Jakuba Szymańskiego.

Marsz GKS-u w drugim secie

Demolka w końcówce seta

W trzecim secie siatkarze Cuprum wreszcie poprawili przyjęcie, co skutkowało wyrównaną grą i wynikiem oscylującym wokół remisu do 11:11. Wtedy GKS wypracował dwa punkty przewagi (13:11) oraz trzy (15:12) i goście skorzystali z przerwy dla trenera. Końcówka należała do katowiczan, którzy uciekli na 20:14. Goście zupełnie się poddali i przegrali tę część do 16 po ataku Tomasa Rousseauxa, którego wybrano MVP meczu.