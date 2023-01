GKS Katowice – Indykpol AZS Olsztyn ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK GieKSa wygrała seta, ale mecz padł łupem gości. Ósma porażka z rzędu

W poniedziałek siatkarze GieKSy brali udział w gali Złote Buki 2022, podczas której Jakub Jarosz na podstawie głosowania kibiców został ogłoszony siatkarzem roku GKS-u Katowice. Przypominano, że katowiccy siatkarze w poprzednim sezonie pierwszy raz w historii awansowali do fazy play off PlusLigi. Następnego dnia trzeba było wrócić do ligowej szarej rzeczywistości sezonu 2022/2023…