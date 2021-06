GKS Katowice - Stal Rzeszów 4:1. Kibice na Bukowej zobaczyli świetny spektakl! Zobaczcie ich zdjęcia

To był poniedziałkowy wieczór, który należał do kibiców GKS Katowice! Zespół z Bukowej rozbił Stal Rzeszów i po dwóch sezonach wraca do 1. Ligi.

GKS w poniedziałek poinformował. że mecz będą mogli zobaczyć dodatkowi kibice. Warunkiem zakupu biletu było posiadanie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko koronawirusowi. Z takiej opcji skorzystało sporo osób i w efekcie klimat na trybunach przypominał dawne lata GKS-u.

Kibice, którzy pojawili się w poniedziałkowy wieczór na Bukowej z pewnością nie żałowali. Piłkarze stworzyli świetne widowisko, emocji nie brakowało, a gole gospodarzy były ozdobą spotkania.

GKS w ostatniej kolejce zagra w Ostródzie, ale to spotkanie nie będzie już miało znaczenia dla losów awansu.

Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu GKS Katowice - Stal Rzeszów.