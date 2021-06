GKS Katowice wraca do I ligi! Zobaczcie zdjęcia z wielkiej fety na Bukowej

Roland Garros. Iga Świątek górą w wojnie na bekhendy i forhendy. Marta Kostiuk "była wszędzie"

Iga Świątek musiała wspiąć się na swoje absolutne wyżyny, by złamać opór niesamowitej ukraińskiej nastolatki Marty Kostiuk. Ostatecznie wygrała 6:3, 6:4 i awansowała do ćwierćfinału. We wtorek powalczy również o półfinał debla.