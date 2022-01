GKS Tychy - LKS Goczałkowice-Zdrój WYNIK Lider trzeciej ligi bez Łukasza Piszczka lepszy od pierwszoligowca

Dla GKS-u Tychy był to pierwszy sparing w czasie przygotowań do rundy wiosennej Fortuna 1. Ligi. LKS Goczałkowice-Zdrój miał już wcześniej dwa spotkania kontrolne - przegrał z Piastem Gliwice 1:5 oraz wygrał z Unią Racibórz aż 9:1. W tych meczach nie zagrał Łukasz Piszczek, którego zabrakło też w składzie na sparingu w Tychach.

Goście do przerwy prowadzili 2:0. Najpierw do bramki z bliska trafił Krzysztof Kiklaisz, który trafił tej zimy do LKS-u z Górnika Zabrze. Przed przerwą po odbiorze piłki i dynamicznej akcji podwyższył Przemysław Mońka. Ten wynik utrzymał się do końca spotkania.

GKS Tychy - LKS Goczałkowice-Zdrój 0:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Krzysztof Kiklaisz (15), 0:2 Przemysław Mońka (41)

GKS Tychy: (I połowa) Konrad Jałocha - Maciej Mańka, Nemanja Nedić, Kamil Szymura, Krzysztof Wołkowicz - Marcin Kozina, Miłosz Pawlusiński, Wiktor Żytek, Łukasz Grzeszczyk, Bartosz Biel - Tomas Malec.

(II połowa) Adrian Odyjewski - Dominik Połap, Szymon Bielusiak, Kamil Szymura (65. Nemanja Nedić), Krzysztof Machowski - Kamil Kargulewicz, Tomasz Krężelok, Dorian Orliński, Natan Dzięgielewski, Krystian Wachowiak - Daniel Rumin.