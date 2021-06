GKS Tychy - ŁKS Łódź LIVE, WYNIK, NA ŻYWO W Tychach liczą na cud i bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. ŁKS ma szansę wyprzedzić Arkę

GKS Tychy nastawiał się na grę w barażach, a w 34. kolejce ma szansę wejście do Ekstraklasy bez dodatkowych meczów! Tyszanie zajmują 3. miejsce i mają 2 punkty straty do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza i 3 punkty do Radomiaka Radom. Drużyna trenera Artura Derbina przy splocie korzystnych wyników może w niedzielę fetować awans.