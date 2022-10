Gliwice. 60 maratonów w 60 dni. Tomasz Sobania nie odpuszcza w osiągnięciu celu!

Z Gliwic do Barcelony. 60 maratonów w 60 dni

60 maratonów w 60 dni? Dlaczego nie! Taki cel postawił sobie Tomasz Sobania, 24-letni biegacz, podróżnik oraz pisarz. Młody mieszkaniec Toszka (powiat gliwicki) ma na swoim koncie nie tylko imponujące osiągnięcia jako biegacz i wspinacz górski, ale też 3 wydane książki, w tym 2 powieści dla młodzieży. Biegacz wystartował 3 września z Gliwic, aktualnie przebywa już na terenie Francji.

W minioną sobotę, 8 października, dotarł do Paryża, pokonując od momentu startu łącznie 1470 kilometrów. Paryż to już 35-ty przystanek na trasie jaką obrał sobie za cel. Do wyznaczonej mety, czyli stadionu Camp Nou w Barcelonie (gdzie sportowiec chciałby spotkać się z Robertem Lewandowskim) pozostało mu około 1000 km.

Według pierwotnych planów 36-sty dzień biegu z Gliwic do Barcelony miał być dla Tomasza Sobani chwilą przerwy i odpoczynku na trasie, ale sportowiec nie odpuszcza tempa i okazji do pokonania kolejnych kilometrów. Organizatorzy biegu Les 20 Kilomètres de Parisi umożliwili mu wystartowanie w biegu, mimo wcześniejszego zamknięcia zapisów. Dzięki życzliwości organizujących słynny maraton w stolicy Francji, Tomasz Sobania wziął w nim udział razem z tysiącami paryżan, pokonując dystans 20 kilometrów. Dodajmy: kolejnych kilometrów na i tak ekstremalnie długiej trasie i to w dniu wypoczynku!