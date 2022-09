Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa 24.09.2022 ZDJĘCIA, WYNIKI Uczestnikom niestraszny był wrześniowy chłód!

To była już w sumie 105. edycja Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej. Uczestnicy mieli do pokonania dystans od 1 do 5 okrążeń po 4219,5 m każde okrążenie, czyli od 1/10 do 1/2 maratonu także w Nordic Walking. Limit czasowy wynosił 3 godziny.

Zobacz ZDJĘCIA z Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej, 24.09.2022 r.