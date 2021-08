Górnik Polkowice – Podbeskidzie RELACJA LIVE Nowe otwarcie Górali

GÓRNIK POLKOWICE – PODBESKIDZIE NA ŻYWO

To było lato zmian w Bielsku-Białej. Nowy dyrektor sportowy Łukasz Piworowicz dokonał niemal całkowitego przewietrzenia szatni Podbeskidzia, w której jest aż trzynaście nowych twarzy w porównaniu do poprzedniego sezonu. Nowemu projektowi z ławki rezerwowych będzie przewodniczył ściągnięty z Wrocławia duet trenerski Piotr Jawny i Marcin Dymkowski, a na boisku Górali do boju poprowadzi Kamil Biliński – nowy kapitan zespołu.

Pomimo trudnych tygodni po spadku z PKO Ekstraklasy, przy Rychlińskiego po zakończonym okresie przygotowawczym panuje zadowolenie. Dyrektor Piworowicz nie wyklucza jeszcze przeprowadzenia jednego lub dwóch transferów do klubu, ale większość celów udało mu się osiągnąć. W tygodniu poprzedzającym pierwszą kolejkę swoje kontrakty z Podbeskidziem podpisali jeszcze środkowy pomocnik Mathieu Scalet i napastnik Giorgi Merebaszwili. – Towarzyszy nam zdecydowanie bardziej radość niż stres. Bardzo cieszymy się, że możemy już podjąć rywalizację – podkreśla trener Jawny.