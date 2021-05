Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1. Tak zakończył się sezon na Arenie Zabrze. ZDJĘCIA

Ebrima Darboe pięć lat temu przypłynął do Włoch z innymi uchodźcami, w czwartek zagrał w półfinale Ligi Europy

W półfinale Ligi Europy między AS Roma a Manchesterem United Nicola Zalewski nie był jedynym 19-latkiem, który miał okazję do zaprezentowania próbki swoich możliwości. Więcej czasu otrzymał Erbim Darboe, który pięć lat temu przybył do Włoch na łodzi z uchodźcami.