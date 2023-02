Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1. Zdjęcia z meczu, który trwał w nieskończoność

Górnik Zabrze potrzebuje punktów jak tlenu. Sytuacja w tabeli po trzech ligowych (uzupełnionych porażką pucharową) meczach stała się podbramkową - na spotkanie z Lechią Gdańsk zespół Bartoscha Gaula wychodził z zapasem zaledwie trzech punktów nad strefą spadkową.

Jak się okazało był to mecz... niezwykły. Ze względu na śnieżycę został przerwany w 27 minucie na ponad pół godziny, a cztery minuty doliczone do pierwszej połowy trwały blisko dziesięć, bo sędzia Damian Sylwestrzak długo analizował dwie sytuacje na VAR-ze. W pierwszej okazał się dla gdańszczan łaskawy - Łukasz Zwoliński powinien wylecieć z boiska za faul na Norbercie Wojtuszku, ale krakowski arbiter podtrzymał decyzję o kartce jedynie w kolorze żółtym, co - jak się później okazało - miało wielkie znaczenie dla wyniku spotkania. W drugim przypadku - chociaż sytuacja nie była tak jednoznaczna - uśmiechnął się do Górnika dyktując rzut karny. W dziewiątej minucie doliczonego czasu gry jedenastkę wykorzystał Szymon Włodarczyk i gospodarze schodzili do szatni z prowadzeniem.