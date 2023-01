Górnik Zabrze: Lukas Podolski pochwalił się córką! Zobacz, co o niej napisał. Gratulacji nie ma końca

"Poldi" na zdjęciu trzyma dziecko na rękach, która wpatrzona jest w niego jak w obrazek. Zresztą z wzajemnością.

"Already Daddy‘s girl. Welcome Podolski Nr. 5" - napisał mistrz świata z 2014 roku z reprezentacją Niemiec, grający w Górniku Zabrze, którego jest wielkim kibicem. "Już córeczka tatusia. Witaj Podolski numer 5" - tak można to przetłumaczyć.