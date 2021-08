Górnik Zabrze. Łukasz Podolski nie jest najdroższy w drużynie! Kto jest więcej wart niż mistrz świata? Zobacz TOP10 najdroższych piłkarzy

Andzel po wyrzuceniu Gowina: Liczymy na rozsądek posłów Porozumienia. Ich nie wyrzucamy. Większość ludzi Gowina będzie po naszej stronie

Przedterminowe wybory po wyrzuceniu z rządu Gowina? Nie wydaje mi się, żeby do wyborów miało dojść w najbliższym czasie, czyli jeszcze w tym roku. Polski Ład to najpoważniejszy program rządowy. Jarosław Gowin uzgodnił go ze swoimi koalicjantami, a potem zaczął stawiać warunki, które nie były możliwe do przyjęcia - mówi Waldemar Andzel, poseł i szef dyscypliny w klubie PiS.