Gra na stadionie Piasta jest warta świeczki, choć odbije się na finansach Ruchu Chorzów

Gra na stadionie Piasta odbije się na finansach Ruchu Chorzów, choć jest warta świeczki

Pierwszy mecz na Okrzei Niebiescy rozegrają 11 lutego o g. 17.30 z Chrobrym Głogów. Chorzowianie na ten oraz inne wiosenne spotkania w Gliwicach przygotowali dla swoich sympatyków specjalną promocję oferując im piąty bilet za symboliczną złotówkę. Promocja prowadzona będzie pod hasłem „To jest gra warta świeczki” nawiązującym do tego co stało się z masztem na Cichej.

Do wyjazdów na stadion w Gliwicach gorąco namawiają też wszystkich sympatycy Ruchu. „Wiemy, że mecze będą oficjalnie nazwane domowymi, ale traktujemy to jak wyjazd. Obowiązkiem każdego kibica znajdującego się na stadionie w Gliwicach jest wspieranie swojej drużyny od pierwszego do ostatniego gwizdka. Pokażmy całej Polsce, że my się nigdy nie poddajemy i jesteśmy prawdziwą kibicowską elitą. Od Bajtlów po Emerytów lecimy z fanatycznym dopingiem. Stwórzmy na gliwickim stadionie atmosferę godną kibicowskiej ligi mistrzów!” - napisała w oświadczeniu grupa Ultras Niebiescy (pisownia oryginalna).