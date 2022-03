Groźnie wyglądające zderzenie samochodów w Orzeszu. Kierowca renaulta nie zauważył czerwonego światła, wjechał w volvo

Zdarzenie to miało miejsce w środę 9 marca około godziny 9.30. 38-letni kierowca dostawczego furgonu renault master, mieszkaniec Tychów, jechał w kierunku na Żory. Jak ustalili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, sam przyznał, że po prostu się zagapił, nie zwrócił uwagi na to, że powinien się zatrzymać na skrzyżowaniu z ul. Dojazdową. Nie zrobił tego, uderzając w wyjeżdżający samochód marki Volvo. W efekcie tego zdarzenia poszkodowany został kierowca samochodu osobowego, 39-letni mieszkaniec Orzesza. Z podejrzeniem urazu miednicy został przetransportowany do szpitala. Obaj kierowcy uczestniczący w tej kolizji byli trzeźwi.

Jak podkreślają policjanci z KPP w Mikołowie w tym miejscu dość często dochodzi do kolizji i wypadków, a zatem należy zachować tam szczególną ostrożność.