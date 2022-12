Grudniowe licytacje komornicze domów w Śląskiem. Można je kupić jeszcze w tym roku. Zobaczcie najciekawsze oferty Barbara Romańczuk

Licytacja: w dniu 08-12-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Pl. M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 19Wartość oszacowana: 1 134 700,00 złCena wywoławcza: 756 466,67 zł

Licytacje komornicze w grudniu, w województwie śląskim. W tym miesiącu wśród wystawionych ofert możemy znaleźć zarówno piękne, duże domy jak i mniejsze domki za cenę poniżej rynkowej. To doskonała okazja by nabyć swoje cztery kąty jeszcze w tym miesiącu w niskiej cenie. Dom do wprowadzenia od razu czy do remontu? Każdy znajdzie coś dla siebie. Zobaczcie najnowsze oferty licytacji komorniczych.