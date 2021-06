Grupa Murapol i czerwcowa promocja. Wśród propozycji jest rok bez rat

Niepewność dotycząca sytuacji zawodowej, wywołana przez pandemię COVID-19, jest wciąż dość powszechnym zjawiskiem. Poważne decyzje życiowe, w tym te dotyczące zakupu mieszkania są często odkładane na „lepsze czasy”. Sytuację tę dostrzega Grupa Murapol, która w rozpoczętej promocji oferuje klientom atrakcyjny bonus - rok bez rat i ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu albo pobytu w szpitalu w cenie mieszkania.

- Zdajemy sobie sprawę, że decyzja o zakupie własnego mieszkania nigdy nie należała do łatwych. Niepewność co do stabilności zatrudnienia czy obawa utraty przychodów zostały dodatkowo spotęgowane przez, mam nadzieję ustępującą, pandemię koronawirusa. Stawiając przed klientami bonus w postaci roku bez rat oraz darmowego ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodu, chcemy zwiększyć komfort podejmowania decyzji zakupowych. Mamy nadzieję, że pozwoli to osobom wahającym się lub odkładającym zakup w czasie zrealizować marzenie o własnym mieszkaniu już niebawem - mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.