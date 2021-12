Horoskop na sobotę 25 grudnia. Sprawdź, co się wydarzy w Boże Narodzenie

Przeczytaj horoskop codzienny przygotowany przez Dziennik Zachodni. Dziś świąteczna sobota. Horoskop może być doradcą i przewodnikiem. Zobaczcie, co może Was dziś spotkać!

Horoskop dzienny na sobotę 25. 12. 2021: Wodnik (20.01-18.02)

Czy pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia może być pracowity? Może. Nie narzekaj: jak mus, to mus. Nie ma co, trzeba się wziąć do roboty. Można przy tym w końcu też ponucić kolędy!

Horoskop dzienny na sobotę 25. 12. 2021: Ryby (19.02-20.03)

Możesz spędzić dzień przed telewizorem, ale możesz też poświęcić go rodzinie. Ona na to naprawdę zasługuje. To okazja do obgadania ważnych spraw. Tylko wyłącz tv!