IEM Katowice 2022 wchodzi w fazę pucharową. Fani StarCraft zaczną kibicować wcześniej

W fazie play-in turnieju CS o awans do następnej rundy rywalizowało 16 drużyn. W rozgrywkach grupowych 8 najlepszych zespołów z eliminacji dołączyło do 8 bezpośrednio zakwalifikowanych drużyn. W walce o zwycięstwo w najbardziej prestiżowym turnieju CS na świecie i główną nagrodę w postaci 400 tysięcy dolarów pozostało 6 ekip.

W turnieju nie ma już Polaków

Niestety w fazie play-off nie będzie już polskich akcentów. Aktualny ESL Mistrz Polski, Wisła All in! Games Kraków uległa drużynom Ninjas in Pyjamas oraz Fnatic i zakończyła swój udział w turnieju na fazie play-in. W rozgrywkach grupowych walczyli jeszcze reprezentanci naszego kraju - Mateusz “mantuu” Wilczewski w zespole OG oraz Paweł „dycha” Dycha i Aleksander “hades” Miśkiewicz w drużynie ENCE. Mimo dobrej postawy obie drużyny uległy swoim rywalom i odpadły z turnieju w fazie grupowej.