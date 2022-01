Igor Kolakovic potwierdza odejście z drużyny Aluronu CMC Warty Zawiercie - zaskakujące wieści!

Trener Igor Kolakovic w sobotę, 22 stycznia, na dzień przed spotkaniem z Indykpolem AZS Olsztyn, podzielił się na Twitterze zaskakującą informacją. Poinformował, iż nie będzie trenerem Aluronu CMC Warty Zawiercie, ze względu na prowadzenie reprezentacji Serbii. Jak napisał Kolakovic - ma go zastąpić Michał Winiarski. Po kilkunastu minutach wpis został usunięty.

- My destiny is certain. I will not be the coach of Aluron, I will be the head coach of the Serbian national team. I wish Winiarski all the best on the bench of Aluron, from the bottom of my heart - napisał Kolakovic.