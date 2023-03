Imprezy, koncerty, tańce i Piknik Country. Tak bawiliśmy się 15 lat temu w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza. Imprezy, koncerty, Piknik Country

To były czasy, kiedy nikt nie słyszał jeszcze o COVID-19, więc wspólnym zabawom nie było końca. Tak właśnie działo się w Dąbrowie Górniczej ponad 10 czy 15 lat temu. Miejskie imprezy nie były może wtedy jeszcze tak bardzo popularne, jak współcześnie, ale chętnych do udziału w tych spotkaniach nie brakowało. To czasy, kiedy święto miasta czy Piknik Country, odbywały się jeszcze w Parku Zielona. Tłumy zmierzały wówczas z centrum i innych dzielnic w kierunku terenów rekreacyjnych, pełnych drzew i zieleni. W kolejnych latach Dni Dąbrowy Górniczej przeniesione zostały już do Parku Hallera w śródmieściu.

W Dąbrowie Górniczej mogliśmy wtedy między innymi posłuchać Budki Suflera na Zielonej (2006 rok), Blue Cafe (2007 rok) T.Love i Łez (2008 rok), Lao Che, Kultu, Kombi i Golec uOrkiestry (2009 rok), Hey, Daabu i Elektrycznych Gitar (2011 rok) oraz rozpoczynającego wówczas swoją muzyczną podróż Dawida Podsiadło (2012 rok). Nie zabrakło także czegoś w rodzaju raczkującego techno-party, które zorganizowane zostało na parku przed Nemo Wodnym Światem.