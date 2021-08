Intensywne ulewy zagrażają ludziom w woj. śląskim. Dziś spadnie do 100 litrów na m2. Możliwe miejscowe podtopienia 5.08.2021

Ostrzeżenie będzie obowiązywać do piątku 6. sierpnia do godziny 12:00. Oprócz wyżej wymienionych terenów gwałtowne wzrosty stanów wody przy zlewni górnej Warty oraz jej dopływów. Komunikat przestanie obowiązywać w piątek szóstego sierpnia o godzinie 9.

Czwartek 5 sierpnia 2021 w Śląskiem zapowiada się z silnymi opadami deszczu do 80 mm na metr kwadratowy. IMGW wydał dla naszego województwa oraz dla mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego ostrzeżenie drugiego stopnia, które będzie obowiązywać do godziny 15:00 w piątek 6 sierpnia.

W których regionach opady będą najintensywniejsze?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie meteorologiczne III stopnia dla województwa podkarpackiego i części małopolskiego. Na tych terenach mogą występować opady do 100 mm i porywy wiatru do 80 km/h oraz grad. Ostrzeżenie obowiązuje do 6 sierpnia, do godziny 10:00.