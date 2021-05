Istebna. Nowy hotel Przełęcz na Kubalonce ma 7 kondygnacji, 126 pokoi. To projekt pracowni KM Rubaszkiewicz

Pracownia KM rubaszkiewicz odpowiedzialna jest za całość projektu, łącznie z projektami wnętrz. Oto jak opisują projekt w Istebnej architekci: Bryła została zaprojektowana w nowoczesnym stylu jednocześnie nawiązując do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, np. poprzez wykorzystanie naturalnych materiałów jak drewno czy łupek. - Na siedmiu kondygnacjach budynku znajduje się ponad 120 apartamentów z aneksami kuchennymi oraz podziemny garaż. Przestrzeń – wnętrza oraz otoczenie mają zapewnić kameralny klimat i umożliwić odpoczynek. Pokoje posiadają bezpośredni dostęp do części zielonej, spa i restauracji wraz z tarasem widokowym, na którym będzie można cieszyć się poranną kawą z widokiem na góry. Pomyślano również o strefie relaksu gwarantującej odpoczynek po aktywnym czasie na świeżym powietrzu. Koncepcja zakłada wykorzystanie dostępnych terenów zielonych, które zaprojektowano z myślą o wypoczynku na świeżym powietrzu. Poprzez ukształtowanie zielonych tarasów, podestów i wody stworzono półprywatną zieloną strefę dla mieszkańców apartamentów znajdujących się w dolnych kondygnacjach oraz strefę publiczną z dostępem dla wszystkich mieszkańców.

KM rubaszkiewicz. Co to za pracownia?

To autorska pracownia architektoniczna specjalizująca się w projektowaniu hoteli, budynków wielorodzinnych, domów i wnętrz. Pracownię w 2003 roku założył warszawski architekt Konrad Rubaszkiewicz. Po 18 latach na rynku w pracownia zatrudnia 18 osobowy zespół architektów, projektantów i grafików. KM rubaszkiewicz to 158 zrealizowanych projektów, w tym 60 przestrzeni hotelowych (co daje prawie 6.000 pokoi). Pracownia mieści się w Warszawie przy al. Solidarności. We wnętrzu znalazło się miejsce na jedną z pasji Konrada Rubaszkiewicza ponad 3-metrowe akwarium o pojemności 2000 litrów (jak sam mówi: większe się nie zmieściło). Konrad o swojej pracy mówi: problemem dla architekta nie jest zarabianie pieniędzy samo w sobie, ale zarabianie ich robiąc coś, czemu warto poświecić całe życie.