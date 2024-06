Ivi Lopez, gwiazda Rakowa Częstochowa i jego piękna żona zostali rodzicami. Na świat przyszedł Thiago

Ivi Lopez to największa gwiazda Rakowa Częstochowa. Niestety Hiszpan ma za sobą sezon, o którym chciałby jak najszybciej zapomnieć. Latem doznał kontuzji w meczu z Puszczą Niepołomice i przez kilka miesięcy pauzował. Pod koniec sezonu wrócił do gry, ale nie pomógł drużynie, która niespodziewanie nie zakwalifikowała się do europejskich pucharów.