Jak dzieci z SP nr 2 w Czeladzi widzą świat za 10 lat? "Oszczędzamy wodę, segregujemy odpady, a na wakacje można lecieć w kosmos"

Świat za 10 lat według dzieci. Co się zmieni?

W Dzień Dziecka oddajemy głos dzieciom. To w końcu one są przyszłością świata. A jak same dzieci widzą świat za 10 lat? Zapytaliśmy o to uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi. Uczniowie przygotowali pisemne prace, w których opisują swoją wizję świata. Jak będzie wyglądał świat w 2031 roku? Oto odpowiedzi uczniów.