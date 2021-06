Jak przetrwać upały? Lekarz podpowiada, jak zadbać o siebie na wakacjach Monika Chruścińska-Dragan

Kiedy temperatura wzrasta do ok. 20 stopni Celsjusza tracimy dziennie półtora litra płynów, a przy wyższej jeszcze więcej. Nie trudno też o oparzenia skóry i oczu. - Pijmy duże ilości płynów, do kilku litrów na dobę, nawet jeżeli nie odczuwamy pragnienia. Używajmy kremów z filtrem i tylko skutecznie chroniących oczy okularów - radzi dr n. med. Michał Ekkert, lekarz medycyny estetycznej i prezes Szpitala w Knurowie.