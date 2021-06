Jastrzębianka wybrana Miss Beskidów Nastolatek w Social Media. Sukces 17-letniej Barbary Stępień. Modeling to nie jedyna jej pasja

Myszków. Nastolatki znęcały się nad niepełnosprawnym. Do sądu nie wpłynęły jeszcze dokumenty z myszkowskiej policji. Co grozi sprawcom?

Do Sądu Rodzinnego nie wpłynęły jeszcze materiały dotyczące bulwersującej sprawy znęcania nad niepełnosprawnym w Myszkowie. Czynu tego dokonało troje nastolatków w wieku od 11 do 13 lat. sprawcy wszystko zarejestrowali na filmie, który zamieścili w mediach społecznościowych. Na nagraniu widać płaczącego niepełnosprawnego chłopca, z którego naśmiewają się sprawcy. Ofiara poniżenia jest wyzywana od "szmaty", sprawcy krzyczą "do nogi", sugerując, że traktują chłopca jak psa, a na koniec każą mu uklęknąć i prosić o piłkę. Myszkowska policja poinformowała, że sprawę przekazuje do Sądu Rodzinnego, ale jak sprawdziliśmy materiały jeszcze do sądu nie dotarły.