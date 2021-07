Jaworzno. Międzynarodowy Bieg Uliczny: ruszyły elektroniczne zapisy na imprezę. Obowiązuje limit miejsc

- Zawodnicy, którzy obawiają się dystansu 15 km będą mogli wybrać krótszą trasę, gdyż przygotowaliśmy również dziesięciokilometrową trasę rekreacyjną. Zawodnicy na obydwu dystansach wystartują ze startu wspólnego i razem przebiegną pierwsze 5 km - mówią organizatorzy z Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Jak co roku, każdy uczestnik biegu w Jaworznie otrzyma upominek dołączony do pakietu startowego - tym razem będzie to okolicznościowy ręcznik biegacza. Zaplecze zostanie zlokalizowane na Stadionie Miejskim "Victoria" przy ul. Krakowskiej 8. Uczestnicy będą mogli odpocząć i zregenerować się, a także wyciszyć przed startem na zielonej strefie relaksu.