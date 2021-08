Joan Goku Román: W Polsce znalazłem swoje miejsce

Dziennik Zachodni: Na rozgrzewkę pytanie niezwiązane z piłką. Jest w Polsce coś, czego nie ma w Hiszpanii?

Joan Román: Trudno powiedzieć, przede wszystkim tutaj jest zimniej (śmiech). W Hiszpanii jest więcej plaż i ciepłych miejsc do wypoczynku. Ale podoba mi się klimat w Polsce, jest dobry do grania w piłkę. Też macie tutaj dużo natury i wiele miejsc, które warto zwiedzić, również piękne miasta. Bardzo lubię Polskę i czuję się tutaj komfortowo.

Ten komfort zresztą widać po twoim CV. Licząc łącznie, rozpoczynasz właśnie swój czwarty sezon w naszym kraju. Co cię tutaj przyciąga?

Miałem szczęście występować w kilku krajach, ale mogę powiedzieć, że to w Polsce znalazłem swoje miejsce. Czuję, że bardzo dobrze się tu wpasowałem. Podoba mi się to, jak zorganizowany jest tutaj futbol. Dzięki temu jako piłkarz mam poczucie, że jestem traktowany w pełni profesjonalnie i mogę skupić się wyłącznie na grze.