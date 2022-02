Jungle Bazaar w Katowicach. Do Spodka zawitali miłośnicy roślin KL

To już trzecia edycja Jungle Bazaar w katowickim Spodku. Targi roślin, donic i akcesoriów można zobaczyć jeszcze w niedzielę. Jest to idealne miejsce do tego, aby zaczerpnąć inspiracje z natury. Stworzone dla wszystkich wielbicieli przyrody.