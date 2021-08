Justyna Święty-Ersetic: Mogę powiedzieć tylko "ŁAŁ" ZDJĘCIA, ROZMOWA

Justyna Święty-Ersetic: Mogę powiedzieć tylko "ŁAŁ"

Witano panią w Raciborzu po powrocie z igrzysk bardzo hucznie. W końcu jest pani pierwszą mistrzynią olimpijską w tym mieście od 25 lat.

Myśląc o tym powitaniu ciągle odczuwam ogromne emocje. Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwa i dziękuję mojemu mężowi oraz ludziom, którzy mu pomogli to wszystko zorganizować, za tak huczne przywitanie. Nie spodziewałam się tak gorącej atmosfery w moim rodzinnym mieście. Mogę tylko powiedzieć „ŁAŁ”. Jak tylko wjechałam do Raciborza to przez całą drogę na stadion, gdzie odbyła się ta uroczystość, płakałam. Wreszcie mogłam spotkać się z najbliższymi, a to było dla mnie naprawdę bardzo ważne.

Teraz jest czas na świętowanie wielkiego sukcesu...

To prawda. O to jak będę świętować medal olimpijski wszyscy pytali mnie już po zdobyciu złota w sztafecie mieszanej. To jednak nie był czas na fetę, bo miałyśmy przecież jeszcze z dziewczynami w Tokio coś do zrobienia. Teraz po wywalczonym srebrze w sztafecie 4x400 m mogę w końcu usiąść na swojej kanapie, wyciągnąć nogi i odetchnąć. Na ten sukces nie pracowałam rok czy nawet ostatnie pięć lat od poprzednich igrzysk, ale całą swoją sportową karierę. Teraz więc mogę się cieszyć i świętować.