Kajaki w woj. śląskim. Gdzie można wynająć kajak i ile kosztuje wynajęcie kajaka

Roman Copik, właściciel firmy Kajakomania z Gliwic, był pierwszą osobą, która przed 30 laty na Małej Panwi zaczęła organizować spływy kajakowe. Przyznaje, że w ostatnich latach kajakarstwo przeżywa swój złoty okres, panuje swoistego rodzaju moda na taki sposób spędzania wolnego czasu.

- Zainteresowanie jest bardzo duże. Rezerwacji trzeba dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. To wynika z tego, że teraz ludzie prowadzą zdrowy, aktywny tryb życia. Dążą do poznania natury. Z drugiej strony kajakarstwo jest stosunkowo tanim sportem - mówi pan Roman.