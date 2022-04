Kamil Bednarek będzie gwiazdą na Festiwalu Życia w Kokotku

Festiwal Życia to największe chrześcijańskie wydarzenie plenerowe dla młodzieży w regionie. W programie znajdują się m. in. warsztaty, konferencje, koncerty, Msze święte, nabożeństwa, adoracja 24/7, czy ekstremalny Bieg Festiwalowicza. Na scenie w Kokotku grali już m. in. Golec uOrkiestra, Kuba Badach, TGD, Luxtorpeda, Tau, ks. Kuba Bartczak, Arka Noego, Owca. Co roku impreza przyciąga tysiące młodych ludzi z całej Polski i i zagranicy.

Podczas tegorocznej edycji na scenie wystąpią: ks. Kuba Bartczak, Roksana Węgiel, Luxtorpeda i Kamil Bednarek.

W festiwalu można wziąć udział indywidualnie lub przyjechać ze zorganizowaną grupą. Wydarzenie skierowane jest głównie do osób w wieku 16-35 lat. Jednak, jak zapewniają organizatorzy, mile widziane są także rodziny z dziećmi. - Wystarczy, chcieć spotkać się z ludźmi, którzy cieszą się życiem - przekonują.