Kąpielisko Bugla w Katowicach pełne ludzi! Tak wygląda koniec wakacji . ZOBACZ ZDJĘCIA z piątku, 26 sierpnia. Znajdź się na zdjeciu

Znaczący wzrost frekwencji na Bugli i Rolnej

Wśród kąpielisk miejskich w Katowicach niezmiennie prowadzi Bugla, z którego poza mieszkańcami miasta chętnie korzystają również przyjezdni z innych miejsc województwa śląskiego. Użytkownicy z zadowoleniem przyjęli tegoroczną zmianę godzin funkcjonowania kąpieliska z 9:00 do 18:00 na 10:00 do 19:00. W zeszłym roku odnotowano 37 000 wejść na ten basen, w tym roku było to już niecałe 60 000 wejść. Skok jak widać ogromny, ale jeszcze większy rekord w porównaniu z ubiegłym sezonem padł na drugim najczęściej uczęszczanym basenie, czyli Rolnej.

ZDJĘCIA Z BUGLI - PIĄTEK 26 SIERPNIA