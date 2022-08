Kaszmirowy blond - kolor włosów, który podkreśli opaleniznę i wizualnie odmłodzi każdą kobietę. Zobacz trendy na jesień 2022

Blond to jeden z najpopularniejszych kolorów włosów. Istnieje wiele jego odcieni i każdy z nich jest modny. Teraz przyszedł czas na kaszmirowy, który cieszy się ogromną popularnością i z pewnością niejedna z was zapragnie mieć go tej jesieni na swoich włosach. Odcień jest inspirowany materiałem pozyskiwanym z kóz kaszmirskich, który jest miękki i gładki, a jego naturalne kolory to szary, brązowy lub biały.