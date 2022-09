Katowice. Impreza w Klubie Pomarańcza przyciągnęła tłumy! THE WORLD OF STEAMPUNK SHOW. Zobacz zdjecia red.

Szalona noc w klubie Pomarańcza! 17 września do lokalu przybyły tłumy na imprezę THE WORLD OF STEAMPUNK SHOW. Zobacz zdjęcia z tej szalonej imprezy.