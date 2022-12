Katowice. Muzyczna Opowieść Wigilijna w Spodku! Gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej z wyjątkowym show

Muzyczna Opowieść Wigilijna w Spodku

Muzyczna Opowieść Wigilijna to widowisko oparte na kanwie „Opowieści Wigilijnej” Karola Dickensa. Znana historia w nowej aranżacji została przeniesiona do współczesności i opowiada o Majku Skruczu, biznesmenie zagubionym pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Całość opowiedziana jest największymi świątecznymi hitami z polski i ze świata. We wtorek 6 grudnia w katowickim Spodku wybrzmiały takie utwory jak: „Dzień jeden w roku” (Czerwone Gitary), „Last Christmas” (Wham), „All i want for Christmas is You” (Marah Carey), „Kto wie czy za rogiem” (De Su), „Driving Home for Christmas” (Chris Rea), „Z kopyta kulig rwie” (Skaldowie) i „Wspólne Święta” Feel.