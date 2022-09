Katowice: Najciekawsze propozycje koncertowe na jesień 2022. Będzie różnorodnie, a na scenach nie zabraknie też legendarnych brzmień

Rozpoczynająca się jesień wcale nie musi być ponura i melancholijna. To właśnie w tym czasie na dobre rozkręca się nowy sezon artystyczno-rozrywkowy, w związku z czym nie brakuje rozmaitych wydarzeń kulturalnych. Jesienne wieczory, które z dnia na dzień będą coraz dłuższe można sobie umilić, wybierając się do teatru na spektakl, do kina na interesujący film albo na koncert, podczas którego można doświadczyć niezapomnianych wrażeń i emocji. Wydarzeń muzycznych o bardzo różnorodnym charakterze nie trzeba nawet specjalnie szukać, bo jest ich naprawdę sporo. Jesień 2022 zapowiada się fantastycznie pod kątem dużej liczby rozmaitych koncertów również w stolicy województwa śląskiego.