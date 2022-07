Katowice: Wypadek na autostradzie A4 na wysokości ulicy Szopienickiej, w kierunku Wrocławia. Trzy osoby są ranne. Autostrada zablokowana

W poniedziałek, 4 lipca 2022 roku na autostradzie A4 na wysokości ulicy Szopienickiej doszło do wypadku z udziałem busa, który zmierzał w kierunku Wrocławia. Jak na razie, wiadomo tylko tle, że pojazd przebił barierkę i wjechał do rowu, w wyniku czego trzy osoby zostały ranne. Nie są jeszcze znane przyczyny ani okoliczności tego zdarzenia. Obecnie, na miejscu wypadku znajdują się służby, a na jezdni wyląduje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportuje poszkodowanych do szpitala. Autostrada jest nieprzejezdna w obu kierunkach.