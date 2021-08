Kazimierz Czapla nie żyje. Zmarł wybitny aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

- Nie ma słów, które mogą opisać mojego przyjaciela wieloletniego. Są takie banalne frazesy, że nie ma ludzi nie do zastąpienia. Ten fakt pokazuje, że to nieprawda. Kazik jest - ciągle będą mówił, że jest - nie do zastąpienia w teatrze. Wielki człowiek. Wielki artysta. Przyjaciel młodych ludzi, nas starszych również. Długo będziemy dochodzić do siebie po tym fakcie – powiedział Witold Mazurkiewicz na antenie Radia Bielsko. - Mieliśmy wiele planów, wiele spektakli. Oczywiście, jak Kazio mówił "show must go on", ale… Nie mogę się z tym pogodzić. Jestem zdruzgotany tą wiadomością – zaznaczył.