Kiedy był pierwszy lot Wizz Air w historii? 19 maja 2004, lot 101. Samolot leciał z Katowic Pyrzowic do Londynu Luton. Zdjęcia

Samolot wystartował o godz. 6.20. Lądowanie nastąpiło zgodnie z planem o godz. 7.35. Co ciekawe, poranny rejs z Katowic do Londynu do dziś odbywa się o tej porze. A trasa do Luton jest sztandarową trasą linii z Pyrzowic. W inauguracyjnym locie wziął udział József Váradi, prezes Wizz Air. Jak wspominał, pierwszy rejs sprzedał się w całości. Po Londynie następne rejsy były do Rzymu i Mediolanu. Od maja do lipca 2004 do Luton był jeden rejs dziennie, potem - dwa. Dziś jest są trzy dziennie. W ciągu kilku miesięcy samoloty Wizz Air zaczęły latać do Paryża, Barcelony, Aten, Brukseli i Sztokholmu. Do końca roku 2004 Wizz Air planował, że będzie posiadać dziewięć samolotów, w 2005 - 10 kolejnych. W 2007 roku Wizz Air ma posiadać między 30 a 40 samolotów i zostać największym przewoźnikiem w regionie i jedną z czołowych tanich linii lotniczych w Europie. W roku 2019 ma tych samolotów grubo ponad sto. Odebranie setnego świętowano rok temu w Budapeszcie - w maju 2018.