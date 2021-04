Kilka cennych rad przed maturą od Akademii WSB. Zamiast książek - propozycje seriali

Z 22-letnią Karoliną Noszczyk z Będzina rozmawiamy o studiach i codziennym życiu w Stanach Zjednoczonych

Karolina Noszczyk w wieku 19 lat zdecydowała się wyjechać z Będzina na studia do USA. To była odważna decyzja, której oczywiście nie żałuje. W rozmowie z Dziennikiem Zachodnim opowiada, jak wyglądają studia na amerykańskiej uczelni, jak starać się o przyjęcie na studia, jak żyje się w USA. Informacjami z życia codziennego w Ameryce dzieli się także na swoim kanale na You Tube, który nosi nazwę The Amerykanka.