Kim jest żona Dawida Kubackiego? Marta Kubacka pochodzi z Katowic. Piękna Ślązaczka pracowała w Reserved, była też kasjerką w Cinema City

Marta Kubacka dopinguje słynnego skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego i kibicuje mu z całych sił. Niewiele osób wie, że żona mistrza w skokach narciarskich, to Ślązaczka. Kim jest piękna Marta Kubacka, żona Dawida Kubackiego? Z domu nazywa się Majcher i pochodzi z Katowic. To na Śląsku poznali się Kubaccy. Stało się to podczas studiów na Akademii Wychowania Fizycznego. Dawid Kubacki został na początku 2020 roku zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni. Żona zrobiła polskiemu skoczkowi niespodziankę. W tajemnicy przyjechała do Austrii i czekała na męża na dojeździe, po oddaniu ostatniego skoku.