Klub żużlowy ROW Rybnik ma swoje piwo. Każda sprzedana butelka to złotówka dla klubu

- Dostałem na weekend cztery do skosztowania. Wypiłem jedno, mi smakowało. Polecam wszystkim - zapewnia prezes KS ROW Rybnik, Krzysztof Mrozek.

ROW Rybnik od niedawna dołączył do nielicznego grona klubów sportowych który ma swoje piwo. To "Żużlove", wyprodukowane przez Browar Rybnik, prywatną firmę, która chce nawiązać do bogatych, rybnickich tradycji browarniczych. To właśnie to piwo od teraz jest oficjalnym "napojem" klubowym żużlowego ROW-u Rybnik.

- ROW Rybnik to największy klub w Rybniku, najbardziej utytułowany i ma najlepszych kibiców. To raz. A po drugie zostaliśmy niedawno sponsorem klub i przy tej okazji zrodził się pomysł stworzenia piwa dedykowanego kibicom. Decyzja o wsparciu klubu i zostaniu jego sponsorem była dla Browaru Rybnik SA naturalna - mówi Łukasz Kuźnik, prezes Browaru Rybnik.

Idea stworzenia piwa zrodziła się stosunkowo niedawno. - Spotkaliśmy się z panem Łukaszem i z Tomkiem Pruszczyńskim, inwestorem jakiś czas temu, przedstawiony przez nich pomysł mi się spodobał. My tutaj w klubie jesteśmy lokalnymi patriotami, popieramy takie inwestycje, więc postanowiliśmy w to wejść - podkreśla prezes Mrozek.