Kobieta wykrwawiła się po cesarce i zmarła w szpitalu w Dąbrowie Górniczej. Kto jest winny śmierci 38-latki? Uwaga! TVN

Trzecie cesarskie cięcie

Pani Katarzyna zmarła po porodzie, sześć lat temu. Kobieta osierociła troje dzieci. 10-letniego wówczas Maćka, 8-letniego Adama i Filipa, który nigdy nie poznał swojej mamy.

- Filip często wspomina mamę. Pyta, czy to jego wina, że mama nie żyje. Kojarzy już, że dzień jego urodzin, jest także dniem jej śmierci – mówi Robert Gęgotek, mąż zmarłej Katarzyny.

Kobieta rodziła w szpitalu w Dąbrowie Górniczej. Był to jej trzeci poród przez cesarskie cięcie. - Żona zadzwoniła z informacją, że urodziła syna, że go widziała. Wspomniała też, że ją boli po cesarskim cięciu, więc czeka na zastrzyk przeciwbólowy. Nie zmartwiło mnie to, ani nie wzbudziło żadnych podejrzeń. Potem się okazało, że to była moja ostatnia rozmowa z żoną – opowiada pan Robert.