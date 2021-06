Koleje Śląskie zapraszają w podróż po Beskidach. Bezpłatna wycieczka z przewodnikiem po górach w cenie biletu

„Kolej na Beskidy” to wyjątkowa okazja dla osób podróżujących pociągami Kolei Śląskich do poznania uroków Beskidu Małego, Śląskiego oraz Żywieckiego, ich historii oraz zwyczajów.

Od lipca do września 2021 roku, w każdą ostatnią sobotę miesiąca, pasjonaci górskich wędrówek będą mogli udać się na bezpłatną wycieczkę w góry razem z licencjonowanym przewodnikiem.

Co można zobaczyć w Beskidach?

Beskidy to idealne miejsce dla osób lubiących długie piesze wędrówki, podczas których można podziwiać malownicze doliny oraz dziką przyrodę. Liczba szlaków, barwne krajobrazy oraz niezwykłe historie tego regionu to niewątpliwie jedne z największych atutów najmłodszych gór w Polsce, które co roku przyciągają coraz większą liczbę turystów.