Konkurs POP Science 2021 Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2021. Trwają zgłoszenia kandydatów Olga Krzyżyk

Jesienią tego roku odbędzie się Śląski Festiwal Nauki Katowice 2021 organizowany przez Uniwersytet Śląski. Wcześniej, bo do 6 lipca, można natomiast zgłaszać propozycje nominacji do Nagrody POP Science Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice2021. Wyróżnienie to przyznawane jest w wyniku otwartego konkursu osobom i przedsięwzięciom popularyzującym naukę. Można zgłosić siebie lub inną osobę.