Kopiec: Zandberg, Czarzasty i Biedroń wzięli odpowiedzialność za uczciwe wykonanie Krajowego Planu Odbudowy. Gość DZ i Radia Piekary

Jak wobec tego określiłby pan to zbliżenie PiS i Lewicy? Ja takiego zbliżenia nie zauważam. Jako poseł Wiosny, nie widzę takiego zbliżenia w swojej pracy, w swoich wartościach, w swoim dorobku politycznym. PiS to partia, którą trzeba jak najszybciej przegonić ze sprawowania władzy w Polsce.

Pański szef, Robert Biedroń to przeganianie negocjował z samym premierem, tuż przed ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Moja opinia na temat tych negocjacji jest jednoznaczna: uważam, że do tych negocjacji nie powinno dojść.

Pan uważa, że to był błąd, m.in. Biedronia? Tak. Wiosna szła do wyborów z antyestablishmentowym podejściem do polityki i będę tego bronił tak długo, jak sam w polityce będę obecny.

Więc po co Lewica wyrwała się do rozmów z PiS solo? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że liderzy Lewicy: Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń wiedzą o tym, że siadając do stołu z tym rządem, legitymizują Krajowy Plan Odbudowy. Więc biorą również odpowiedzialność za jego uczciwe wykonanie.

Biedronia z Morawieckim? Oczywiście. Uważam, że te negocjacje były zbędne w całym procesie ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Nie powinno się siadać do stołu z reżimem, który łamie nasze prawa obywatelskie, wolność, praworządność. Z tym rządem nie powinno się negocjować. A jeśli już to jako cała opozycja.

A propos. Pan w internecie pyta swoich wyborców, czy wstąpić do Nowej Lewicy, czy nie. Co to ma znaczyć?

Nic ponad to, że słucham ludzi, którzy na mnie głosują. Więc chciałem po prostu zapytać, co myślą na ten właśnie temat.

I co myślą?

Zdania były bardzo podzielone, choć wszystkie mieszczą się w granicach opozycji, a ja zawsze będę opozycją wobec istniejącego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Moi wyborcy mówili, że mógłbym być posłem niezależnym, że mógłbym wstąpić do Nowej Lewicy lub do innego ugrupowania opozycyjnego. Te opinie są dla mnie punktem wyjścia dla moich dalszych przemyśleń.