Koronawirus na Śląsku. Prawie tysiąc nowych zakażeń minionej doby. Najwięcej w Katowicach.

Według statystyk Śląsk mieści się w połowie pomiędzy najniższymi statystykami zachorowań (podkarpackie 166, podlaskie 254, opolskie 257), a wyraźnie odstającymi od reszty wielkopolskim (1741) i mazowieckim (2473). W mazowieckim wykonano również najwięcej testów (ok. 14 500), choć w Wielkopolsce już mniej niż w śląskim (odpowiednio ok. 7 800 i ok. 8 000).

Zachorowania koronawirusem w miastach i powiatach województwa śląskiego zaprezentowaliśmy w galerii.