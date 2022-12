Kreacje balowe w PRL. Koki, cekiny i boa. Zobaczcie, co się nosiło na sylwestrach w latach 60. i 70. XX wieku. Ależ to były imprezy!

Moda sylwestrowa w PRL, czyli koki, cekiny i boa. Zobaczcie kreacje na balu z lat 70. Ale imprezy!

Zabawa do białego rana, wódka lała się strumieniami. Z kolei władze kraju bawiły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. O północy szefowie partii obiecywali a to lepsze zaopatrzenie, a to... obniżki cen noworoczne.